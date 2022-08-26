"Це Ліга чемпіонів, кожна гра тут надзвичайно складна. Треба грати з бажанням. Минулий сезон був для нас чарівним, цей бойовий і переможний дух ми спробуємо продемонструвати на полі знову. Ми завжди хочемо вигравати в кожній грі, це наша мета, але ми усвідомлюємо труднощі. РБ Лейпциг дійшов до півфіналу кілька років тому, Шахтар ми знаємо дуже добре, тому що грали з ним кілька разів.

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А потім ми зіграємо з Селтіком. Це буде важким випробуванням, враховуючи атмосферу на їхньому домашньому стадіоні. Але ми повинні бути готові до всього. Цей турнір дійсно особливий, кожен момент може стати вирішальним", – наводить слова Бутрагеньйо офіційний сайт Реала.

Зазначимо, що Реал потрапив до групи F, де його суперниками стануть РБ Лейпциг, Селтік та донецький Шахтар.

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