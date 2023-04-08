Матч Шахтар – Металіст стартував о 14:00 на стадіоні Авангард в Ужгороді. "Гірники" очікувано контролювали хід гри, але моментів було небагато. Спочатку Степаненко пробив вище після подачі кутового, а під кінець тайму класний удар Гочолейшвілі прийняла на себе поперечка. Рикошет від Мізюка після цього ледь не став фатальним, але воротар встиг врятувати.

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У другому таймі Шахтарю вдалось повести в рахунку. Судаков зробив навіс до штрафного, Бондаренко прийняв м'яч на груди та з розвороту пробив у кут. Траоре замикав флангову передачу, але від ноги воротаря м'яч відскочив у поперечку. Єрмолов врятував і в моменті Судакова, тож гра завершилась мінімальною перемогою Шахтаря.