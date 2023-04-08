Шахтар і Металіст зустрічаються в 20-му турі УПЛ. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Металіст стартував о 14:00. Поєдинок відбудеться на стадіоні Авангард в Ужгороді. "Гірники" у минулому турі втратили очки з Чорноморцем (2:2), але продовжують лідирувати в УПЛ, випереджаючи СК Дніпро-1 на 1 пункт.

Шахтар – Металіст: анонс матчу УПЛ

Металіст не виграє у чемпіонаті України з 15 жовтня – невдала серія харків'ян налічує вже 12 поєдинків (5 нічиїх, 7 поразок). "Жовто-сині" набрали 18 очок і перебувають у зоні перехідних матчів, посідаючи 13 місце турнірної таблиці УПЛ.

Пряма трансляція матчу Шахтар – Металіст доступна на Setanta Sports, а також у цій новині на "Футбол 24".

Пряма трансляція матчу Шахтар – Металіст 8 квітня 2023

Стартові склади на матч Шахтар – Металіст:

Шахтар: Трубін – Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Джурасек, Степаненко – Бондаренко, Судаков, Криськів – Сікан.

Металіст: Єрмолов – Романюк, Мізюк, Коррал, Порох, Картушов, Демченко, Ралюченко, Чайковський, Бойчук, Прядун.