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Шахтар має намір продати Веллінгтона Нема, – ЗМІ

10:34 1691 Читать на русском
Шахтар має намір продати Веллінгтона Нема, – ЗМІ
Веллінгтон Нем / ESPN

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем може остаточно покинути "гірників" вже у зимове трансферне вікно.

Шахтар не бажає продовжувати оренду Веллінгтона Нема у Флуміненсе, яка завершується в кінці грудня 2019 року, та планує продати хавбека, інформує Torcedores.com.

Веллінгтон Нем не бажає повертатись до Шахтаря

Зазначається, що Флуміненсе зацікавлений в збереженні Нема у складі, а між гравцем і клубом є усні домовленості. Але нинішня команда бразильця спробує продовжити оренду до липня 2020-го року. Переговори відбудуться в кінці грудня або на початку січня.

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Нагадаємо, Веллінгтон Нем приєднався до Флуміненсе влітку 2019 року на правах оренди. Бразилець вже провів за новий клуб 18 матчів, забивши 1 гол.

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Трансфери чемпіонату України Трансфери Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем Шахтар Шахтар Флуміненсе Флуміненсе
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