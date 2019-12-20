Шахтар має намір продати Веллінгтона Нема, – ЗМІ

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем може остаточно покинути "гірників" вже у зимове трансферне вікно.

Шахтар не бажає продовжувати оренду Веллінгтона Нема у Флуміненсе, яка завершується в кінці грудня 2019 року, та планує продати хавбека, інформує Torcedores.com.

Веллінгтон Нем не бажає повертатись до Шахтаря

Зазначається, що Флуміненсе зацікавлений в збереженні Нема у складі, а між гравцем і клубом є усні домовленості. Але нинішня команда бразильця спробує продовжити оренду до липня 2020-го року. Переговори відбудуться в кінці грудня або на початку січня.

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Нагадаємо, Веллінгтон Нем приєднався до Флуміненсе влітку 2019 року на правах оренди. Бразилець вже провів за новий клуб 18 матчів, забивши 1 гол.