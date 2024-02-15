Шахтар приймає Марсель 15 лютого в першому стиковому матчі Ліги Європи 2023/24. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Марсель стартував о 19:45 за київським часом. Поєдинок раунду плей-офф Ліги Європи (аналог 1/16 фіналу) проходить у Гамбурзі на стадіоні Фолькспаркштадіон. Там же "гірники" грали номінально домашні матчі Ліги чемпіонів 2023/24, де фінішували третіми в групі з Барселоною, Порту і Антверпеном.

Шахтар – Марсель: анонс матчу плей-офф Ліги Європи

Для команди Маріно Пушіча це перший офіційний матч у 2024 році. Ігрова практика Шахтаря обмежується товариськими поєдинками на зборах у Туреччині. Марсель перебуває в значно кращому ігровому тонусі – команда Дженнаро Гаттузо за півтора місяця зіграла 6 офіційних поєдинків. На цей момент Марсель посідає 8 місце у французькій Лізі 1. У Лізі Європи провансальці посіли друге місце групи B, де грали Брайтон, Аякс і АЕК Афіни.

У стартовому складі Шахтаря є приємна несподіванка. Тарас Степаненко, який останнім часом відновлювався від травми, потрапив до основи. Очікувалося, що його замінить Криськів, але Дмитро у запасі, а капітан "гірників" у старті. Також у заявці Віктор Цуканов і бразильський новачок Кевін.

Де дивитися матч Шахтар – Марсель? Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями поєдинку Ліги Європи можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Егіналду – Сікан.

Запасні: Рудько, Гочолейшвілі, Педрінью, Ракицький, Криськів, Швед, Назарина, Кевін, Невертон, Цуканов, Траоре, Келсі.

Марсель: Лопес – Клос, Жіго, Балерді – Енріке, Харіт, Кондогбія, Унаї, Мерлен – Обамеянг, Мумбанья.

Запасні: Нгапандуетнбу, Бланко, Мейте, Корреа, Ндіайє, Согло, Тюнкаді, Мбемба.