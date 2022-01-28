Додо міг відкривати рахунок вже у старті матчу, однак м'яч після його пострілу просвистів повз дальню стійку. Згодом Матвієнко небезпечно замикав навіс з кутового – неточно. В середині тайму Маркос Антоніо закручував у дев'ятку, але влучив у хрестовину воріт. Світюха у відповідь випробував реакцію Трубіна, а Гончарук не встиг на добивання.

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По перерві вже Майкону бракувало лічених сантиметрів після дальнього удару, аби відкрити рахунок. Згодом спочатку Мораєс після пасу Мудрика пробив вище воріт, а за ним по горобцях стрільнув і Майкон. Героєм епізоду на 71-й хвилині став Гальчук, який буквально врятував Маріуполь після ударів Судакова і Тете. За мить, після кутового, Жуніор влучив у кіпера азовців. На останніх хвилинах Гальчук двічі не дозволив забити Мудрику і зберіг свої ворота у недоторканості.

Як наслідок, безгольова нічия, яка залишила по собі більше запитань, аніж відповідей.

Шахтар не зумів дотиснути Маріуполь – "гірники" змарнували колосальну перевагу, азовці грали в стилі УПЛ