Шахтар – Манчестер Сіті: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20 зустрінеться з англійським Манчестер Сіті. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться 18 вересня на харківському ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 22:00.

Шахтар – Манчестер Сіті: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Матч Шахтар – Манчестер Сіті онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 21:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Відзначимо, що Шахтар виграв всі 7 стартових матчів чемпіонату України та відірвався від конкурентів у турнірній таблиці на 7 очок. Манчестер Сіті за 5 турів АПЛ вже втратив 5 пунктів – у суботу команда Пепа Гвардіоли заслужено програла Норвічу.

На внутрішній арені Сіті відпустив Ліверпуль, але все одно вважається головним претендентом на виграш Ліги чемпіонів та очевидним фаворитом групи С. У квартеті, окрім чемпіонів України та Англії, також грають загребське Динамо та Аталанта.

Шахтар зустрінеться з Манчестер Сіті в третій Лізі чемпіонів поспіль. "Містяни" виграли 3 матчі з чотирьох, не пропустивши в них жодного гола. Лише одного разу, вирішивши всі свої турнірні завдання, Сіті віддав Шахтарю перемогу.

Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів