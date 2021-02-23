Шахтар прийме Маккабі Тель-Авів у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи 2020/21. Де і коли дивитись гру онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Маккабі Тель-Авів на "Футбол 24", стартує 25 лютого о 19:55 за київським часом. Поєдинок 1/16 Ліги Європи пройде на київському НСК Олімпійський за присутності вболівальників.

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Де дивитися матч Шахтар – Маккабі Тель-Авів онлайн

Гру в Україні вже традиційно покажуть на кількох платформах. Дивитися матч Шахтар – Маккабі Тель-Авів онлайн можна на oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1 HD) за наявності відповідної підписки. Крім цього, пряма трансляція відбудеться на каналі "Футбол 1" (початок – о 19:50). Там же о 19:00 стартує передматчева студія "Шлях до Гданська", яка підсумує хід зустрічі відразу після її завершення о 21:50.

Нагадаємо, у першому поєдинку в Ізраїлі Шахтар обіграв Маккабі Тель-Авів з рахунком 2:0 завдяки голам Алана Патріка і Тете. Відповідно, саме "гірники" є безумовним фаворитом на здобуття путівки до наступної стадії. До слова, жеребкування 1/8 фіналу ЛЄ пройде у п'ятницю, 26 лютого.

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