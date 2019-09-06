Шахтар любить ускладнювати переговори щодо трансферу, – Ісмаїлі

Захисник Шахтаря Ісмаїлі розповів про своє бажання виступати в Європі.

"Сприятливий варіант – це клуб з хорошими умовами у відмінному чемпіонаті, який веде боротьбу за трофеї, постійно грає в Лізі чемпіонів. Це повинно бути місце, де моя родина буде відчувати себе спокійно. Про гроші я зараз не буду говорити.

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У мене дуже великі відступні, тому це завжди буде рішення клубу. Але я не сильно переживаю з цього приводу.

АПЛ – найкращий чемпіонат у світі. Було б дуже круто грати в такий лізі, але потрібно отримати пропозицію, і щоб Шахтар її прийняв. А клуб любить все це ускладнювати", – цитує Ісмаїлі Tribuna.com.

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