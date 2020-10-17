Шахтар штормить. Команда видала найгірший з 2008 року старт, набравши всього дев'ять очок у перших п'яти турах – якби Динамо не оступилося з Десною та Зорею, то відірвалося б аж на шість залікових балів. "Гірники" теж не змогли здолати ці колективи, та ще й відверто відскочили на виїзді з Рухом. Крім того, вони вже програли два Класичних дербі. Щонайгірше, результати не є випадковими – підопічні Луїша Каштру демонструють дуже відчутні ігрові проблеми у всіх лініях, хоча виступають у більш-менш основному складі. Футбол "помаранчево-чорних" став повільнішим, середню ланку успішно пресингують навіть аутсайдери, а у кількох лідерів (Пятов, Мораєс, меншою мірою Марлос) намітився серйозний спад форми.

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До всього цього додався фактор коронавірусу, через який на самоізоляцію пішла практично вся основа. Пятов і Степаненко вже вилікувались, але перед поєдинком проти Львова головний тренер "гірників" озвучив дуже сумну цифру – 13. Саме стільки футболістів першої команди доступні для Луїша Каштру прямо зараз, а попереду поєдинки проти Реала, Ворскли та Інтера. На тлі таких навантажень розбалансованому колективу дуже важливо не втрачати очки хоча б сьогодні. Сезон, схоже, буде дуже важким.

У Львова знайти бодай якийсь позитив важко. "Містяни" йдуть на останній позиції в турнірній таблиці, маючи в активі всього одне очко – його набрали завдяки нульовій нічиї з таким же бідовим Рухом, граючи в більшості. Загалом, за чотири матчі команда забила всього один гол, пропустивши дванадцять – причому п'ять з них львів'яни ковтнули вже у першому таймі проти Зорі. В актив підопічних Георгія Цецадзе можна занести хіба що поєдинок з Динамо, де вдалося перекрити лінії передач від центрбеків і триматися за 1:1 до 87-ї хвилини, але подальший розвиток подій показав – то була випадковість.

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Грузинський тренер намагається поставити Львову гру в короткий пас та високий пресинг, але важко цього доcягти при зміні складу на 90% за одне літо. Втім, "містяни" падають вже довго – їхня безвиграшна серія дійшла до показника 18 матчів, 11 з яких завершились поразками. Остання перемога була зафіксована ще у лютому. Такі от справи.

Кадрова ситуація

Шахтарю через спалах коронавірусу точно не допоможуть Мораєс, Кривцов, Матвієнко, Тайсон та ще кілька футболістів основи – усіх прізвищ клуб не називає. Степаненко і Пятов поки що не приступили до тренувань, а ще варто пам'ятати про травму Ісмаїлі. "Гірникам" навіть не вистачає футболістів для двосторонок, тож до тренувань залучили Вакулу, Момпасі, Чурка, Шостака та Гончарука.

Львів за період паузи на міжнародні матчі підписав Ернеста та хорвата Фране. Це плюс. Мінусом виступає пандемія, яка не обійшла "містян" стороною – два футболісти захворіли на COVID-19, але клуб не називає їхніх прізвищ. Точно відомо, що команді не допоможе Грисьо, у якого дискваліфікація.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Львів

Шахтар: Трубін – Болбат, Бондар, Хочолава, Корнієнко – Антоніо, Майкон – Марлос, Коваленко, Вакула – Дентіньо

Львів: Костик – Богунов, Челіч, Борзенко, Міхубі, Клименчук – Айнсалу, Сабіно, Кошман – Нич, Шина

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Львів до паузи на міжнародні матчі перебував у настільки слабкій формі, що навіть у нічию з кризовим та напіврезервним Шахтарем не віриться. Звісно, за два тижні Георгій Цецадзе міг підтягнути своїх підопічних, однак буде великою несподіванкою, якщо "містяни" зачепляться за очки. Донеччани зобов'язані перемагати.

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