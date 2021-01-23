Шахтар зустрічається з Лудогорцем в рамках зимових зборів. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Шахтар продовжує набирати кондиції на зборах у Туреччині. Другим суперником "гірників" у рамках підготовки став болгарський Лудогорець. Востаннє команди зустрічались влітку 2019-го також у товариському поєдинку, тоді Шахтар переміг з рахунком 0:3.

Шахтар вирвав нічию проти Леха – лідери та чемпіон світу повертаються, шанс молодим, Соломон із заявкою на більше

Спаринг стартує о 16:00. Дивитися матч можна тільки на Shakhtar TV (доступний на платформах MEGOGO, OLL.TV, Sweet.tv, Divan.tv) та в клубному додатку Shakhtar Club.

Стартовий склад Шахтаря: Пятов – Додо, Хочолава, Вітао, Матвієнко – Степаненко – Алан Патрік, Коваленко – Тете, Соломон – Дентінью

Стартовий склад Лудогорця: Ілієв, Вердон, Са, Недялков, Ікоко, Баджі, Сантана, Олівейра, Кешеру, Текпетей, Десподов