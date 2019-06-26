Шахтар – Лудогорець: де дивитись контрольний матч

Шахтар зіграє з Лудогорцем у першому спарингу на зборах у Німеччині. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Лудогорець розпочнеться 26 червня у Німеччині. Початок поєдинку – о 18:00 за київським часом. Дана зустріч стане першим спарингом "гірників" на німецькому зборі та дебютною для Луїша Каштру на посаді наставника чемпіона України.

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Поєдинок Шахтар – Лудогорець онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 17:55. Також онлайн-відеотрансляція поєдинку буде доступна на офіційному сайті Шахтаря.

Нагадаємо, 30 червня Шахтар проведе другий товариський матч – суперником "гірників" стане софійський ЦСКА. Цього ж дня команда повернеться в Україну, а 3 липня вирушить на збір до Австрії.

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