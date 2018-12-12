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Шахтар – Ліон: де дивитись матч Ліги чемпіонів

14:48 759 Читать на русском
Шахтар – Ліон: де дивитись матч Ліги чемпіонів
Шахтар – Ліон: де дивитись матч Ліги чемпіонів 12 грудня 2018 / Шахтар

Шахтар і Ліон зустрінуться в поєдинку 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон відбудеться 12 грудня в Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок зустрічі – о 22:00.

Шахтар – Ліон: анонс матчу Ліги чемпіонів

Матч Шахтар – Ліон онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 21:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Відзначимо, що цей матч є вирішальним для обох команд у боротьбі за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Після 5 турів групового етапу Шахтар з 5 очками посідає 3 місце у квартеті F, а Ліон розмістився на другій сходинці з 7 пунктами. "Гірників" влаштує лише перемога.

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Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
5
год
:
46
хв
Ліон
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