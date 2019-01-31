toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР ЖИРОНА - РЕАЛ МАДРИД ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ

Шахтар – Лех – 3:0 – відео голів та огляд матчу

19:06 106 Читать на русском
Шахтар – Лех – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Лех – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Шахтар переміг Лех в контрольному поєдинку (3:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Лех.

Контрольний матч

Шахтар – Лех – 3:0

Голи: Мораєс, 31, Соломон, 84, Кайоде, 90

Шахтар розгромив Лех – Соломон забив дебютний гол

Шахтар провів другий контрольний матч за день. Після перемоги над Хобро "гірники" протистояли польському Леху. "гірники" вийшли вперед вже на 31-ій хвилині гри після влучного удару Мораєса.

Під кінець другого тайму підопічні Фонсеки ще двічі вражали ворота суперника, відзначився Кайоде, а також дебютний гол у складі Шахтаря забив новачок Манор Соломон.

Товариські матчі

Шахтар - Лех: Четвер 31 січня 2019

Шахтар
Матч завершено
3 : 0
Лех
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Товариські матчі Шахтар Шахтар Лех Лех Шахтар - Лех
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Карраскаль офіційно перейшов у Рівер Плейт
    Світ — 09:261440 Карраскаль офіційно перейшов у Рівер Плейт
2
год
:
27
хв
Інтер
22:00
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук