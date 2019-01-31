Шахтар – Лех – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Шахтар переміг Лех в контрольному поєдинку (3:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Лех.

Контрольний матч

Шахтар – Лех – 3:0

Голи: Мораєс, 31, Соломон, 84, Кайоде, 90

Шахтар розгромив Лех – Соломон забив дебютний гол

Шахтар провів другий контрольний матч за день. Після перемоги над Хобро "гірники" протистояли польському Леху. "гірники" вийшли вперед вже на 31-ій хвилині гри після влучного удару Мораєса.

Під кінець другого тайму підопічні Фонсеки ще двічі вражали ворота суперника, відзначився Кайоде, а також дебютний гол у складі Шахтаря забив новачок Манор Соломон.