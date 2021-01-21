Шахтар розписав нічию з польським Лехом на зборах в Антальї. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Лех.

Лех провів більш активний перший тайм, проте до небезпечних ударів справа не доходила. Шахтар відповів гострим випадом Тете, проте м'яч лише чиркнув поперечину.

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На початку другої половини поляки вийшли вперед, Мархвінські легко переграв Пятова після виходу віч-на-віч. Під завісу матчу Шахтар захопив контроль над грою, проте забив лише одного разу, коли Коваленко пробив із 11-метрової позначки.

Зазначимо, що вже 23 січня "гірники" проведуть другий матч тренувального збору – суперником Шахтаря стане Лудогорець.