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Шахтар – Лех: онлайн-трансляція першого матчу команди Каштру в 2020 році

15:37 590 Читать на русском
Шахтар – Лех: онлайн-трансляція першого матчу команди Каштру в 2020 році
Шахтар – Лех: онлайн-трансляція першого матчу 25 січня 2020

Шахтар і Лех зійдуться у дебютному для лідера УПЛ поєдинку в новому році. Посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

 

Матч Шахтар – Лех дивитись онлайн можна на сайті "гірників" за виділеним посиланням – для цього потрібно просто зареєструватися. Гра стартує о 16:30 за київським часом. Це перший матч для команди Каштру в 2020 році. Лех же уже провів один спаринг, зігравши внічию з румунською Астрою (0:0). Познанський клуб зустрічався з донеччанами рік тому. Тоді лідери чемпіонату України здобули розгромну перемогу (3:0) – Манор Соломон забив дебютний м'яч, відзначилися також Жуніор Мораєс і Ларрі Кайоде (останнього вже нема в команді).

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