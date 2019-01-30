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Шахтар – Лех: де дивитись контрольний матч

23:10 51 Читать на русском
Шахтар – Лех: де дивитись контрольний матч
Шахтар – Лех: де дивитись контрольний матч / Шахтар

Донецька команда наближається до чергових спарингів під час зимових зборів.

Завтра, 31 січня, Шахтар проведе два контрольні матчі в рамках другого зимового збору команди в Туреччині. Одним із суперників "гірників" стане польський Лех.

Шахтар – Карабах – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Стартовий свисток пролунає о 16:00. Українські вболівальники зможуть слідкувати за матчем онлайн за посиланням.

Також поєдинок транслюватиметься наживо на каналі Футбол 1.

Нагадаємо, що на першому зборі Шахтар розгромно програв хорватському Хайдуку (1:4) та переміг азербайджанський Карабах (3:1).

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Шахтар - Лех: Четвер 31 січня 2019

Шахтар
до матчу
16
год
:
28
хв
Лех
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