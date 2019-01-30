Шахтар – Лех: де дивитись контрольний матч

Збірна України — 21:30 5757
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Не Ярмоленко чи Марлос і навіть не Маліновський – найнебезпечніший наш гравець не потрібен збірній України, і це сумно
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Президент Реала та ще 6 футбольних багатіїв Іспанії: навіть об'єднавши статки, вони не зрівняються з АхметовимІспанія — 21:10 1373
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Пантіч став гравцем КадісаУкраїна — 20:31 2259
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Занедбана школаОвертайм — 16:00 1743
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Лестер знову чемпіон, конспекти Венгера, Саррі продовжує сумну традицію Моурінью – як клуби АПЛ довіряють молодіАнглія — 15:00 1263
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