Сьогодні, 31 серпня, у матчі 4-го туру УПЛ зустрілись призери минулого розіграшу чемпіонату – Шахтар та Олександрія. Результат та огляд – у цій новині на "Футбол 24".

Шахтар після важкої перемоги над Серветтом в овертаймах зустрівся з Олександрією, яка є чинним срібним призером УПЛ, але провалила старт нового сезону – 0 очок після 3-х турів.

Арда Туран не включив Кевіна навіть у заявку – зірку Шахтаря вже майже продали до Фулхема за рекордні гроші для лондонців. Старт гри був за "гірниками", які активно пішли вперед – у Микити Шевченка зібралось 4 сейви лише за 13 хвилин! Бондаренко забив на 12-й хвилині з гострого кута після передачі Педрінью, але взяття воріт скасували через офсайд. А от на 25-й хвилині все було в межах правил. Бразилець класно навісив з лівого флангу, а Артем підставив голову під передачу – 1:0!

Бондаренко міг через 10 хвилин оформити дубль, але після прострілу Коноплі неточно пробив. А на 37-й хвилині Шахтар подвоїв перевагу. Тепер Бондаренко навісив до штрафного, Микита Шевченко вийшов з воріт, але не зумів забрати м'яч до рук. Педрінью підхопив м'яч, розвернувся та елегантно перекинув і воротаря, і захисників майже з лінії штрафного – 2:0! Бразильця на трибунах підтримала і його численна родина.

До перерви Аліссон ще пробивав у дальній кут, але не зумів влучити – Олександрія ж виглядала зовсім жалюгідно, завдавши за тайм лише одного удару (він і прийшов у площину воріт Різника). У Шахтаря ж було аж 11 підходів. На другий тайм команди зробили по заміні – Юхима Коноплю замінив Вінісіус Тобіас, а в Олександрії замість Микити Шевченка вийшов Віктор Долгий. Уже через 2 хвилини він пропустив від Очеретька, який класним пострілом пробив у дев'ятку. Тривалий перегляд VAR скасував взяття воріт через офсайд у Аліссона в епізоді перед цим.

Шахтар продовжував володіти м'ячем, не залишаючи шансів супернику, а на 66-й хвилині Кауан Еліас заробив пенальті. Щоправда, Долгий потягнув удар бразильця з позначки! Правда вийшло відверто погано – удар майже по центру, голкіпер же стрибнув ліворуч, але відбив ногою. Олександрія намагалась пресингувати суперника, однак моментів було мінімум. Можна згадати спробу Амарала втекти віч-на-віч з Різником, але захисник заблокував його спробу удару. У Шахтаря ж міг зробити рахунок розгромним Цуканов, який головою замикав навіс Педрінью.

Підопічні Арди Турана легко довели гру до перемоги та набрали 10 очок після 4-х турів. Олександрія ж залишилась на дні турнірної таблиці з 0 очок в активі.

