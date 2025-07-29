Шахтар не забув про день народження Мірчі Луческу, який приніс клубу безліч трофеїв.

Сьогодні, 29 липня, свій 80-й день народження святкує іменитий наставник Мірча Луческу. Румунський фахівець тривалий час працював з Шахтарем і отримав привітання від клубу в такий особливий день.

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"Сьогодні колишньому головному тренерові команди виповнюється 80 років. Бажаємо здоровʼя, миру та добра! Нехай кожен рік буде сповнений світлих моментів, а поряд завжди будуть кохані та рідні!" – написала прес-служба "гірників".

Нагадаємо, Луческу тренував Шахтар з 2004 по 2016 роки. Загалом він виграв з донеччанами 22 трофеї, зокрема Кубок УЄФА у сезоні 2008/09.

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