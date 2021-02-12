Авторитетний портал Transfermarkt опублікував рейтинг найтитулованіших клубів Європи у новому тисячолітті. Першу сходинку тут прогнозовано посіла мюнхенська Баварія, яка після вчорашньої перемоги у клубному чемпіонаті світу, має у своїй скарбничці вже 44 титули. Другим несподівано став Порту, а замикає трійку каталонська Барселона.

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Чемпіон України з 33-ма кубками розташувався на п'ятій сходинці, випередивши свою жертву у груповому раунді Ліги чемпіонів – мадридський Реал. Київське Динамо опинилось на 12 місці – підопічним Луческу вдалось обійти таких зубрів, як Манчестер Юнайтед (25 трофеїв) та туринський Ювентус (23 кубки).

Варто зазначити, що лідером у світі за кількістю титулів залишається єгипетський Аль-Ахлі, в доробку якого 45 відзнак.

Топ-12 найтитулованіших клубів Європи у XXI столітті виглядає наступним чином:

1. Баварія (Німеччина) – 44

2. Порту (Португалія) – 35

3. Барселона (Іспанія) – 34

4. Селтік (Шотландія) – 34

5. Шахтар (Україна) – 33

6. Реал (Іспанія) – 30

7. ПСЖ (Франція) – 30

8. Динамо Загреб (Хорватія) – 27

9. Шериф (Молдова) – 27

10. Пюнік (Вірменія) – 26

11. Олімпіакос (Греція) – 26

12. Динамо Київ (Україна) – 25

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