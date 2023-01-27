Шахтар і Копер зустрічаються у другому для команди Йовічевіча спарингу на зимових зборах у Туреччині. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Шахтар програв Аустрії стартовий поєдинок у 2023 році. Суперник українців у сьогоднішній контрольній грі виграв лише 1 з 5 своїх товариських двобоїв. Зокрема, віце-лідер чемпіонату Словенії поступився Зорі (0:1). Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Копер у цій новині стартує о 16:30. Свою наступну зустріч команда Йовічевіча проведе 31 січня проти болгарського Лудогорця.

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Склад Шахтаря: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Топалов, Степаненко, Бондаренко, Криськів, Зубков, Петряк, Траоре.

Запасні: Шевченко, Пузанков, Пятов, Кривцов, Гочолеішвілі, Михайліченко, Тейлор, Фарина, Козік, Ракіцький, Тотовицький, Джурасек, Очеретько, Назарина, Сікан, Борячук.