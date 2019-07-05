Шахтар обіграв Копенгаген завдяки дублю Мораєса – гнучка атака "гірників", активний Додо

Шахтар мінімально здолав чемпіона Данії в другому спарингу на зборах в Австрії (2:1). Звіт про поєдинок читайте на сайті "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Копенгаген – 2:1

Голи: Мораєс, 16, 21 – Хольсе, 40

На перших зборах команда Луїша Каштру виграла обидва матчі проти болгарських команд. Спочатку "гірники" розгромили учасника кваліфікації ЛЧ-2019/20 Лудогорець (3:0), а згодом мінімально обіграли софійський ЦСКА (1:0). Другі збори Шахтар розпочав матчем проти команди 3-го німецького дивізіону Юрдінгена, який відбувся сьогодні о 13:00. Українці розписали нічию 1:1 – голом відзначився Густаво Бланко Лещук.

Шахтар – Юрдінген: Бланко Лещук затьмарює чемпіона світу, кепський матч проти команди з 3-го дивізіону

На другий матч за день Луїш Каштру поставив інший склад – тих футболістів, які не брали участі в обідньому поєдинку. Якщо з німцями грав переважно резерв, то проти Копенгагена тренерський штаб випустив ймовірну основу: Пятов – Додо, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко – Соломон, Марлос, Патрік, Тайсон – Мораєс.

Шахтар значно активніше розпочав матч, вже на 4-й хвилині Манор Соломон з передачі Додо влучив у поперечину. Незабаром Марлос перевірив пильність голкіпера ударом з-за меж штрафного майданчика – той впорався. Всі гострі атаки "гірників" шли через правий фланг. На 16-й хвилині вони все ж прорвали цю зону Копенгагена, коли Марлос хитнув суперника та відкинув на Мораєса, а Жуніор двома дотиками пошив данську оборону в дурні та відкрив рахунок у зустрічі.

Оставил троих не у дел! Шикарный сольный гол Жуниора Мораеса в матче #ШахтерКопенгаген. pic.twitter.com/BEXn7AICqr — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 5. Juli 2019

Дуже швидко підопічні Луїша Каштру подвоїли перевагу. Давіт Хочолава знайшов Алана Патріка у центрі поля, той протягнув м'яч десяток метрів і вивів на удар Мораєса. Бразильський бомбардир легко оформив дубль. Вже в наступній атаці Жуніор міг оформити хет-трик після чергового підключення Додо, однак цього разу воротар Копенгагена був на місці. Як і в моменті з гарматним пострілом Тайсона зі штрафного.

В останній третині першого тайму данці почали активніше йти вперед і створювати моменти. На 40-й хвилині їхні зусилля принесли результат. Дараві пройшов справа Додо та підключив Ндойє. З ударом останнього Андрій Пятов впорався, але на добивання першим встиг Хольсе, за яким не встежив Ісмаїлі. 2:1 в перерві.

У другому таймі команди грали значно спокійніше – 45-хвилинка пройшла майже без моментів. Можна пригадати хіба що неточні удари Вінда та Тайсона на протилежних кінцях поля. Шахтар більше часу проводив без м'яча та відпрацьовував позиційну оборону – і робив це досить успішно, адже Копенгаген так і не зумів створити справжню гостроту.

Попереду "гірники" діяли більш академічно, не так активно обмінювалися позиціями та проявляли менше ентузіазму. Вихід з лави запасних Віктора Коваленка та Густаво Бланко Лещука дещо освіжив гру. Єдиний шанс до фінального свистка отримав Коваленко – після комбінації за участю Марлоса, Тайсона та Бланко Лещука він пробив у каркас воріт. 2:1 – перша перемога Шахтаря на других зборах.

Гнучкість донецької атаки

Луїш Каштру знову випустив Марлоса в центрі поля в парі з Аланом Патріком, Тайсона поставив на лівий фланг, а Соломона – на правий. Втім, за креативними гравцями Шахтаря не були закріплені конкретні зони, вони постійно обмінювалися позиціями.

Тайсон гуляв по всьому полю, динамічно зміщуючись не лише в центр, а й на протилежну бровку, також сідав "під" Ісмаїлі. Завдяки його появі справа Шахтар забив перший гол. Жуніор Мораєс перевантажував зони у півфлангах та навіть в опорній. Марлос під час позиційної оборони піднімався на одну лінію з форвардом, або ж замінював Мораєса на вістрі. Алан Патрік діяв по всій лівій половині поля.

Внаслідок цього схема Шахтаря була комбінованою. 4-1-4-1, 4-4-2, 4-2-3-1 змінювалися протягом матчу декілька разів. Новий наставник "гірників" не лукавив, коли говорив, що схема для нього – просто формальність. Це подобається, це цікаво, це заплутує суперника. Резервісти не настільки добре взаємодіють і не настільки універсальні. Основі ж це вдається добре. В першу чергу – завдяки Марлосу в центрі поля та вільному художнику Тайсону.

Додо і Патрік – матч в плюс

Перед матчем назвати склад на Копенгаген "повністю основним" було не зовсім правильно через появу Алана Патріка та Додо. Першого явно переоцінював Паулу Фонсека, а другий досі майже не грав за Шахтар. Сьогодні вони обидва показали, чому Каштру поставив їх на важливіший матч.

Додо класно підключався в атаку, особливо в першому таймі. Його забігання призводили до моментів Мораєса та Соломона. Бразильський фулбек міг записати собі в актив пару гольових передач, якби партнери краще реалізували шанси. Правий фланг працював ширше, ніж лівий, а Додо діяв навіть вище за Ісмаїлі, не викрадаючи зони у Соломона та Марлоса. З його флангу прийшов гол Копенгагена, але у двох-трьох інших ситуаціях він відзахищався добре.

Алан Патрік сподобався тим, що покривав велику зону. І високо піднімався для комбінацій, і повертався в опорну до Степаненка, і прикривав лівий фланг, коли там не було Тайсона. Він протягнув м'яч у другій гольовій атаці, а потім ще двічі провернув такий трюк, але ті атаки не завершилися забитими м'ячами. У другому таймі Патрік дещо підсів, а Коваленко, який його замінив, додав активності. Алану ще є над чим працювати, щоб забронювати місце в старті.