"Шахтар контролював м'яч, а Інтер – гру": Бєлік – про розгром "гірників" у півфіналі Ліги Європи

"Важко щось коментувати, а тим більше критикувати Шахтар при такому результаті. Якщо говорити про те, що відбувалося до початку розгрому, то Інтер виявився більш гнучкою командою в тактичному плані. Суперник зміг відмовитися від контролю м'яча, заради досягнення результату.

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Можна лише поаплодувати тому, наскільки злагоджено італійці оборонялися, пресингували. Шахтар виграє свої матчі за рахунок швидкісних атакуючих дій, так ось суперник позбавив "гірників" цього козиря. Так, Шахтар контролював м'яч, а Інтер – гру. За винятком моменту у Мораєса у другому таймі, підопічні Антоніо Конте нічого не дозволили зробити донеччанам.

Інтер був сильнішим, він не йшов великими силами вперед, а чекав свого шансу, найменшої помилки суперника, а цих помилок з боку команди Луїша Каштру було достатньо. Мартінесу і Лукаку тільки це і потрібно було. Конте розумів, що Шахтар буде намагатися діяти першим номером, шукати вільні зони. Італійці змусили Тайсона, Марлоса, Алана Патріка грати поперек поля або назад. Ключовим фактором у перемозі Інтера стала їхня гра в захисті.

Чи "вбив" Шахтар другий пропущений м'яч? Ні. Сама гра не давала приводів для оптимізму. Я не бачив, за рахунок чого "помаранчево-чорні" можуть розкрити таку оборону противника.

Однак, Шахтарю можна занести в актив європейську кампанію сезону-2019/20. З огляду на реалії, які відбуваються в нашій країні, в нашому футболі, "гірники" з честю представляли Україну на міжнародній арені. Хоча осад теж залишився, адже фінал Ліги Європи був зовсім поруч", – сказав Бєлік у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у матчі 1/2 фіналу Ліги Європи "помаранчево-чорні" з розгромним рахунком поступились віце-чемпіону Італії (0:5) і не змогли пробитись у фінал турніру.

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