"Новий тренер Шахтаря? З того, що я чув, одним з кандидатів є ще один фахівець з Нідерландів.

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Тобто є фахівець, ім’я якого я поки що сказати не можу, з яким відбувався контакт і діалог. Звичайно, що буде багато чуток, пов’язаних з хорватськими тренерами", – поділився Звєров у програмі ПроФутбол Digital.

Нагадаємо, що 16 жовтня Шахтар звільнив Патріка ван Леувена. Виконувачем обов'язків головного тренера "гірників" став Даріо Срна.

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