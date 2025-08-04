Шахтар вже знає усі перешкоди на шляху до основного етапу Ліги Європи 2025/26.

Сьогодні (4 серпня) відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Воно визначило, що потенційним суперником Шахтаря стане турецький Самсунспор. Матчі цієї стадії заплановані на 21 та 28 серпня.

Динамо дізналося потенційного суперника у плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Спочатку "гірникам" потрібно здолати Панатінаїкос у третьому раунді відбору ЛЄ. Матчі проти грецького гранда відбудуться 7 та 14 серпня. Невдаха пари опуститься в Лігу конференцій.

Нагадаємо, Шахтар надупевнено пройшов попередні два раунди кваліфікації Ліги Європи. Підопічні Арди Турана розгромили фінський Ільвес (6:0; 0:0), а потім не відчули сильного спротиву турецького Бешикташа (4:2; 2:0).