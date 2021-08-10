Ковалівці після домашньої нічиєї взяли гру у двох таймах під свій контроль, але лише один удар був у площину воріт. За 180 хвилин гри колективи переможця не виявили, а тому гра перейшла в овертайм.

Колос вилетів з Ліги конференцій, програвши Шахтарю К у серії пенальті – ковалівці не реалізували три удари

І Колос, і карагандинський Шахтар обережно діяли, а тому голами ніхто не відзначався. Доля матчу очікувано вирішувалась у серії пенальті, де український колектив не вразив. Удари Нурієва, Чурка і Павловця парирував голкіпер Шацький. Колос припинив боротьбу за груповий етап Ліги конференцій.