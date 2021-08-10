Шахтар Караганда

"Наш рейс затримали на дві з половиною години, а летіти потрібно близько шести годин. Тож наш день був складним, але думаю, що це не повинно вплинути на нашу гру. Загалом переліт був комфортним.

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Нам потрібно було відновитися після першого матчу і розібрати свої помилки. Команда переважає нас в зрості, ми були не зовсім готові. Серія пенальті? Це спеціально не натренувати. Одна справа тренування, а інша – в грі. Прагнемо вирішити завдання без серії пенальті. В основний час.

Думаю, гра не зміниться, буде така ж агресивна, як і у Ковалівці. Це стиль суперника, у якого гарно підібрані футболісти. Змінився тренер, було підсилення. Матч буде непростим, але ми постараємося. Що нам дає присутність президента? Все. Це наш перший вболівальник, недарма він летить з нами в таку далечінь", – заявив Костишин на прес-конференції.

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