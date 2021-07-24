Шахтар зустрічався з Інгульцем в першому турі нового сезону УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Шахтар з перших хвилин забрав контроль гри. Новачок "гірників" Траоре відкрив рахунок у зустрічі після пасу Соломона.

Верес – Колос – відеоогляд матчу

Алан Патрік швидко подвоїв перевагу донецького клубу. Ближче до завершення матчу Шахтар занадто захопився грою попереду, що пропустив контратаку від гостей, яка несподівано завершилась взяттям воріт. Інгулець міг навіть зрівнювати рахунок, але все ж підопічні де Дзербі втримали перемогу.

У наступному турі Шахтар зіграє зі Львовом, а Інгулець зустрінеться із Зорею.

Шахтар втримав перемогу над Інгульцем у дебютному матчі Де Дзербі в УПЛ