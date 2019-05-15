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Шахтар – Інгулець: онлайн-трансляція фіналу Кубка України – як це було

15 травня 23:00 9961 Читать на русском
Шахтар – Інгулець: онлайн-трансляція фіналу Кубка України – як це було
Шахтар – Інгулець: онлайн-трансляція фіналу Кубка України

Інгулець та Шахтар зустрічалися у фіналі Кубка України-2018/19. Трофей легко здобули "гірники".

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

Матч, як і онлайн-трансляція фіналу Кубка України Шахтар – Інгулець, розпочався о 21:00 і завершився впевненою перемогою донеччан – 4:0. "Оранжево-чорні" стали 13-разовими володарями трофею.

Шахтар легко виграв Кубок України, розгромивши у фіналі Інгулець

Стартові склади команд

Шахтар: Шевченко – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Патрік, Антоніо – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораєс.

Запасні: Пятов, Хочолава, Степаненко, Дентінью, Соломон, Нем, Кайоде.

Інгулець: Ситников – Балан, Павлов, Ковальов, Синьогуб – Лупашко, Клименко, Коваленко, Щедрий – Запорожець – Мішуренко.

Запасні: Шухман, Сула, Передистий, Акименко, Кучеренко, Козак, Січінава.

Шахтар – Інгулець: анонс фіналу Кубка України

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