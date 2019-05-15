Шахтар – Інгулець: онлайн-трансляція фіналу Кубка України – як це було

Інгулець та Шахтар зустрічалися у фіналі Кубка України-2018/19. Трофей легко здобули "гірники".
Матч, як і онлайн-трансляція фіналу Кубка України Шахтар – Інгулець, розпочався о 21:00 і завершився впевненою перемогою донеччан – 4:0. "Оранжево-чорні" стали 13-разовими володарями трофею.
Шахтар легко виграв Кубок України, розгромивши у фіналі Інгулець
Стартові склади команд
Шахтар: Шевченко – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Патрік, Антоніо – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораєс.
Запасні: Пятов, Хочолава, Степаненко, Дентінью, Соломон, Нем, Кайоде.
Інгулець: Ситников – Балан, Павлов, Ковальов, Синьогуб – Лупашко, Клименко, Коваленко, Щедрий – Запорожець – Мішуренко.
Запасні: Шухман, Сула, Передистий, Акименко, Кучеренко, Козак, Січінава.
Шахтар – Інгулець: анонс фіналу Кубка України