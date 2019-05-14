Шахтар протистоятиме Інгульцю у фіналі Кубка України сезону 2018/19. Який прогноз на матч, підкаже "Футбол 24".

Двобій між Шахтарем та Інгульцем в рамках фіналу Кубка України відбудеться 15 травня у Запоріжжі на Славутич-Арені. Стартовий свисток пролунає о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Шахтар – Інгулець: прогноз букмекерів на фінал Кубка України:

Донецький клуб є беззаперечним фаворитом у поєдинку. Експерти букмера Bwin оцінюють перемогу підопічних Фонсеки скромним коефіцієнтом 1,11. В той час, коли на тріумф гравців Інгульця встановлений показник 18, нічия – 8.

Фахівці лондонської контори Betfair ще більш песимістично налаштовані на шанси Інгульця перемогти. Коефіцієнт на звитягу "гірників" встановлений на позначці 1,08, тріумф Інгульця – 18, нічия – 8,5.

Нагадаємо, у півфінальних поєдинках Шахтар впорався з СК Дніпро-1 (2:0), а Інгулець несподівано вибив Зорю (2:1).

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