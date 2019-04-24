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Шахтар – Інгулець: квитки на фінал Кубка України надійшли у продаж

09:49 297 Читать на русском
Шахтар – Інгулець: квитки на фінал Кубка України надійшли у продаж
Шахтар зіграє у фіналі Кубка України

Стартував продаж квитків на фінальний поєдинок Кубка України між Шахтарем та Інгульцем.

 

На гру доступні квитки наступних цінових категорій: 50, 100, 150, 200, 300 гривень, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Інгулець отримає шалену суму преміальних у разі перемоги в фіналі Кубка України

Зазначимо, що за умовами продажу одна особа може придбати не більше чотирьох квитків. Для придбання перепусток на стадіон необхідно ввести: ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки.

Квитки на фінал Кубку України можна придбати за посиланням.

"Ми – український Аякс". Герой Інгульця – про сенсаційний вихід у фінал Кубка України і побоїще фанатів Зорі

Теги
Шахтар Шахтар Кубок України квитки на футбол Інгулець Інгулець Інгулець - Шахтар
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