Шахтар – Інгулець: анонс фіналу Кубка України

Інгулець та Шахтар в очній зустрічі поборються за Кубок України. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Шахтар – Інгулець

15 травня 2019 року, 21:00, Запоріжжя, "Славутич Арена"

Головний арбітр: Євген Арановський (Київ)

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Фінал 28-го розіграшу Кубка України з футболу вже увійшов до історії як перший, до якого дійшов представник ПФЛ. Героєм став Інгулець із села Петрове – середняк Першої ліги, головною зіркою якого є епатажний президент-аграрій. Прорив петровців крізь заслон Маріуполя, Карпат та Зорі став яскравим підтвердженням вирівнювання вітчизняного футболу, в якому навіть команди рівня Ліги Європи можуть по ділу поступитись не найсильнішому представнику нижчих ліг. До цього можна ставитись по-різному, але факт залишається фактом: Інгулець грає у фіналі, а укомплектовані коштовними легіонерами та талантами з грандів "елітарії" дивляться його по ТБ.

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Суперник у Інгульця апріорі не міг бути легким, але Динамо для колективу Сергія Лавриненка виглядало більш зручним – "біло-сині" вміють створити собі проблеми на рівному місці, а бразильців топ-рівня в них немає. Нажаль для киян та петровців, віце-чемпіони вилетіли ще у чвертьфіналі, поступившись Шахтарю у серії пенальті. Панікувати сенсаційному андердогу не слід: як показав досвід півфіналу, за наявності якісного автобусу біля власних воріт шанси будуть, адже "гірники" до 88-ї хвилини не могли впоратись з глухою обороною Дніпра-1 – команди, якій 10 днів тому Інгулець відвантажив три голи на виїзді.

Втім, фаворит даного поєдинку однозначний. Шахтар може програти фінал лише самому собі – і це характерно не тільки для зустрічей проти середняків Першої ліги. Жоден клуб УПЛ не має такого рівня комплектації та досвіду, а основна ігрова проблема "гірників" у внутрішніх змаганнях полягає у мотивації бразильців.

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Навіть оборона в чемпіонаті більше не займається привозами – донеччани не пропускали з початку грудня аж до минулого туру. Грати у відкритий футбол після побиття Львова (5:0) проти Шахтаря вже точно ніхто і ніколи не наважиться, а трощити автобуси чемпіонам вдається після 15 хвилин роботи на єврошвидкостях – Олександрія не дасть збрехати. Словом, Інгулець "попав".

Сильні та слабкі сторони

Найголовнішою чеснотою Інгульця – як би банально це не звучало – є характер. Як говорив колись Артем Федецький, у команди є яйця: у минулому турі підопічні Лавриненка виграли в Оболоні, програючи після першого тайму з рахунком 0:2, а до того вони не дали відсвяткувати Дніпру-1 домашнє чемпіонство (3:3) й лише на останніх хвилинах поступилися потужній Волині (2:1) – і це тільки матчі за останній місяць. Їм передували переконливі 120 хвилин проти Карпат та перемога над Зорею.

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Іншим плюсом виступає тяжiння до нестандартних дій. Це часто виявляється під час штрафних чи кутових, які розігрують нетривіальними комбінаціями або хитрою передачею: так, Зоря пропустила аж з центру поля після дивного навісу на дальню стійку, який Луїс Феліпе почав читати – кожен воротар розуміє, наскільки неприємні саме такі подачі. Втім, і звичайні атаки можуть завершуватись у Інгульця неочікувано. Пам'ятаєте "удар скорпіоном" у виконанні Клейтона Шав'єра? Форвард петровців Олександр Акименко у грі проти Сум повторив цей шедевр.

Мінус Інгульця очевидний – клас. У Сергія Лавриненка добре організована і граюча команда, однак навіть на рівні цьогорічної Першої ліги вона не хапає зірок. Петровці займають сьоме місце у таблиці, тому про вікритий футбол на "Славутич Арені" можна навіть не мріяти. Технічним та швидким бразильцям можна протиставити лише автобус та рідкіснi стандарти, однак чи достатньо цього у фіналі проти такого суперника?

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Теоретичні шанси у петровців є, хоча нинішній Шахтар в Україні справляє враження команди без вразливостей. Втім, у "гірників" не завжди все проходить гладко: традиційно вони близько 45-60 хвилин дають супернику грати у футбол, після чого бразильскі мережива навколо штрафного переходять на турбо-режим, швидко забиваючи 2-3 голи. Матчі проти Чорноморця та Дніпра-1 продемонстрували, що за певних умов 60 проблемних хвилин можуть розтягнутися до 70-ти або до 88-ми, а гра проти Олександрії довела, що непереконливість при обороні на стандартах нікуди не зникла. Банада перервав затяжну суху серію донецької оборони, продавивши у штрафному Коваленка та забивши головою, а у другому таймі з кількох метрів над поперечиною замикав Пономар. Один-два подібні шанси в Інгульця також будуть.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Негранди виграли лише 4 з 27 попередніх фіналів Кубка України. Дві з цих перемог відбулися на початку 90-х років і належали Чорноморцю, а інші дві сенсації – Ворскла (2009) і Таврія (2010).

2. Шахтар програв лише один фінал проти негранда – 10 років тому полтавській Ворсклі.

3. Інгулець, за даними журналіста Дмитра Поворознюка – найкраща за якістю пресингу команда Європи. За показником PPDA – середньої кількостi передач на чужій половині поля, яку дає зробити суперник перед виконанням оборонної дії – петровці випереджають Ейбар та Манчестер Сіті.

4. Стадіон "Славутич Арена" вперше приймає фінал Кубка України. Втім, Шахтар уже брав на цьому стадіоні трофей – у 2010 році "гірники" виграли тут Суперкубок, розгромивши Таврію з рахунком 7:1.

5. Інгулець вже вигравав Кубок України, але серед аматорів — у 2014 році.

6. За Інгулець виступає вихованець Барселони Арман Елла Кен. За основний склад "блаугранас" він так і не зіграв, але 6 років вінгер провів у системі каталонського клубу.

7. В разі перемоги над Інгульцем "гірники" виграють Кубок України в 13-й раз, відірвавшись від Динамо вже на дві перемоги у фіналі.

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Кадрова ситуація

Шахтар підходить до зустрічі без дискваліфікацій і травмованого Майкона, однак з Марлосом – натуралізований бразилець вже повернувся до тренувань з першою командою, хоча на полі ми його навряд чи побачимо. Взагалі, від Пауло Фонсеки можна очікувати певну ротацію, адже фінали проти слабеньких клубів є прекрасною можливістю "засвітити" непотрібних футболістів на літнє трансферне вікно. Втім, на резерв петровцям сподіватися не варто – лідери вийдуть з перших хвилин.

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Інгулець також не має проблем зі складом. Головний тренер Сергій Лавриненко на передматчевій прес-конференції заявив, що до фіналу готові усі найсильніші виконавці, тому причин для паніки немає. На поле "Славутич Арени" вийде оптимальний склад, якому залишається просто не хвилюватись.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Інгулець

Шахтар: Пятов – Матвієнко, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Нем, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Інгулець: Ситніков – Кучеренко, Павлов, Ковальов, Синьогуб – Лупашко, Запорожець – Козак, Клименко, Щедрий – Мішуренко

Прогноз Футбол 24 – 3:0

Навряд чи у підопічних Сергія Лавриненка від заповнених трибун "Славутич Арени" та Тайсона з Ісмаїлі на фланзі затремтять коліна. Це стійка у психологічному плані команда, однак різниця у класі суперників катастрофічно велика – фіналісти знаходяться на різних галактиках. Щоправда, поточний сезон у Європі яскраво довів: якщо ти віриш у власні сили до останнього, то немає нічого неможливого. Коли ж, як не у цьому році, робити дива?

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Втім, Інгулець – не Аякс, Тоттенхем чи Ліверпуль. В рамках українського футболу петровці і так увійшли до історії як перший фіналіст Кубку з Першої ліги, але Шахтар аж занадто сильний. Від "гірників" можна очікувати вайлуватого першого тайму з піжонськими та сонливими діями, тому андердоги на емоційному піднесенні зможуть трохи пощипати чемпіона. Втім, як тільки донеччани увімкнуть швидкість, все завершиться. Будь-який результат, крім розгрому Інгульця, сьогодні стане несподіваним.

Михайло Юхименко, Футбол 24