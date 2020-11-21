"Грати з Олександрією завжди важко. У нас були дуже непрості матчі, і ми знаємо, що так само станеться ще раз. І водночас, лише розвиваючи якісну гру, не відходячи від своїх принципів в атаці й обороні, ми будемо ближчими до перемог.

Каштру поскаржився на труднощі підготовки гравців Шахтаря через коронавірус

Наша мета на сезон – стати чемпіонами. Ми прямуватимемо до цієї мети на ліміті своїх сил, навіть розуміючи, що цей сезон дуже нетиповий. Можливо, хтось не розуміє, як Ліверпуль програє, пропустивши 7, Юнайтед – 6, Німеччина – Іспанії, ми – Борусії М… Усі ми потроху починаємо усвідомлювати, що публіка на стадіонах – вирішальний фактор, що психологічна стабільність є надважливою.

А ми зараз дуже нестабільні і не маємо змоги зреагувати у складні моменти так само, як робили це раніше. Усі ми дещо інфіковані ментально, психологічно. Попереду серйозна боротьба. Намагатимемося зробити все, щоб це подолати", – сказав Луїш Каштру в ефірі Shakhtar News.

Зауважимо, вже сьогодні, 21 листопада, Шахтар зіграє з Олександрією. Початок матчу о 17:00.

"Після поразки Карпат хотів заплакати": голкіпер Македонії розмовляє українською і готовий вийти проти України на Євро