"Полісся виграло суперечку у лідерів УПЛ. За інформацією ТаТоТаке, один із провідних гравців ФК Львів Борис Крушинський продовжить кар'єру у Житомирі. Полісся, що рветься в УПЛ, випередило в конкуренції за талановитого 20-річного гравця кілька авторитетних клубів Прем'єр-ліги.

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Влітку Крушинським предметно цікавилися Ворскла та Зоря. Крім того, універсала, здатного зіграти на лівому фланзі та в центрі півзахисту, тримав на олівці Шахтар. Термін контракту Крушинського з Поліссям – 5 років. За нашими даними, Львів отримає за футболіста суму близько 300 тисяч доларів", – стверджує ТаТоТаке.

Додамо, що Крушинський у поточному сезоні відіграв за Львів 14 матчів, в яких записав до свого активу 1 гол. Нинішній клуб захисника пішов зимувати на останній сходинці УПЛ, натомість Полісся виграло свою групу Першої ліги і є одним з головних претендентів на пряме підвищення.

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