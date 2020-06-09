Шахтар і нинішнє Динамо розділяє прірва, – екс-форвард збірної України

Екс-нападник збірної України, Динамо і Чорноморця Олександр Косирін порівняв рівень грандів українського футболу.

"На жаль, між грандами українського футболу вже немає такої боротьби, якою вона була раніше. Шахтар і нинішнє Динамо розділяє прірва. Якщо раніше ці команди грали на одному рівні, то зараз Шахтар набагато вище всіх за багатьма показниками, потім – прірва, лише потім Динамо, Зоря, Олександрія та інші команди.

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На жаль, Динамо опустилося вниз. Можливо, на півголови кияни виглядають з іншого списку команд УПЛ, але, таке відчуття, що ще трохи – і вони теж будуть там, в загальній масі. А Шахтар, звичайно, завдяки якісним легіонерам, хорошим зарплатам, грамотному менеджменту, стає чемпіоном, залишається на вершині, бореться в єврокубках з топ-клубами", – поділився Косирін в інтерв'ю footballfest.

Зазначимо, що Шахтар з великим відривом випереджає Динамо у боротьбі за чемпіонство УПЛ – "гірники" мають 65 очок в активі, тоді як кияни набрали лише 49 пунктів.

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