Капітан донецького Шахтаря Тарас Степаненко пригадав, як і де його зустрів вторгнення РФ на в Україну та розповів, як допомагає нашим воїнам.

"Я ніколи не забуду того дня, коли відбулося вторгнення. Я прокинувся о 5:30 ранку і моя дружина сказала, що почалася війна. Я думав, що це неможливо, але все це було у новинах. Потім ми почали отримувати повідомлення від родичів, друзів.

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Частину Києва було окуповано російськими військами, а дрони наближалися до того боку столиці, де знаходився наш будинок. Ми з дружиною взяли трьох синів та пішли у підвал. Ми пробули там три дні.

Як футболіст, ти звик мати справу із тиском, але ця ситуація була не тиском, а страхом. Я боявся за сім'ю. Як я можу захистити своїх синів дев'яти, восьми та п'яти років? Як я можу захистити свою дружину? Якби російські війська прийшли до мене додому, я не знаю, які думки були б у них в голові і на що вони були б здатні.

Коли моя сім'я опинилася у безпеці, я захотів допомогти іншим. Я надіслав повідомлення до групового чату нашої збірної, що намагаюся зібрати гроші, щоб допомогти нашим людям. Чотири гравці київського Динамо надіслали мені у відповідь повідомлення про створення об'єднаної групи із чотирма гравцями донецького Шахтаря для збирання грошей для тих, хто їх потребує. Хоч ми і граємо на полі за клуби-суперники, ми єдині, коли справа стосується допомоги нашій країні.

У перші дні війни я пожертвував особисті заощадження та допоміг зібрати інші кошти від футбольної спільноти на придбання медичної допомоги для захисту солдатів, тому що на той час вони не мали такої кількості поставок.

Але в міру того, як війна тривала, я та інші футболісти почали використовувати нашу платформу, щоб відправити меседж решті Європи та світу. Ми розпочали масштабний збір коштів, наприклад, продавали старі футболки. Ми також відвідували поранених солдатів у лікарнях, купували необхідне людям обладнання та підтримували сім'ї, надаючи притулок.

На мою думку, найважливіша робота, яку ми зараз робимо, — це підтримка сімей футбольних уболівальників, які загинули під час війни. Фонд Трибуна Героїв допоміг більш ніж 200 сім'ям, щомісяця роблячи пожертвування на допомогу родичам загиблих солдатів, допоки вони не отримають підтримки від уряду. Я, як і багато інших українських футболістів, дуже підтримую проект. Наше завдання зараз — не лише бути футболістами, а й допомагати підтримувати та захищати наших людей, особливо дітей.

Я пишаюся нашою нацією. Я пишаюся нашим народом. Ми залишилися єдині проти ворога. Я дуже вдячний нашим військовим, які нас захищають. Я вдячний усім людям, які пожертвували кошти та тим, хто їх збирає", – розповів Степаненко в інтерв'ю FIFPRO.

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