Українські гранди продовжують дуже багато грати з м'ячем у внутрішньому чемпіонаті, попри всі обставини.

Football Observatory проаналізувала гру 1226 команд з 71 ліги та сформувала рейтинги тих, хто найкраще пасує. До уваги бралися матчі у внутрішніх чемпіонатах цього сезону до 26 вересня.

Манчестер Сіті очолив рейтинг команд, які найбільше пасують (754 передачі в середньому за матч). Шахтар з 660 пасами посідає 9 місце, а Динамо з 643 пасами розмістилося на 15 сходинці.

У чемпіонаті України, окрім грандів, виділяються Олександрія та СК Дніпро-1. А от Верес і Колос успішні навіть без великої кількості передач. Що цікаво, рівненська команда має найменший відсоток точності (78%), але найбільше пасує вперед (39,8%).

Рейтинг точності передач очолює ПСЖ (91,3%). Аргентинська Ріестра найчастіше пасує вперед (60,8%), Інстанбул Башакшехір – назад (20,2%), а Буде-Глімт – поперек (61,3%). Серед лідерів за поперечними передачами і Динамо з Шахтарем.

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