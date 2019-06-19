Шахтар і Десна домовились щодо оренди Коноплі – останнє слово за Каштру

Захисник Шахтаря і збірної України U-20 Юхим Конопля може розпочати наступний сезон у чернігівській Десні.

Шахтар і Десна вже домовилися про умови оренди 19-річного Коноплі, передає Footboom.

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Остаточне рішення повинен прийняти головний тренер "гірників" Луїш Каштру. Якщо португальський фахівець вирішить, що Конопля потрібен основній команді, то перехід не відбудеться.

Відзначимо, що футболіст ще не дебютував в основі донецького клубу, але виграв чемпіонат світу U-20 у складі збірної України.

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