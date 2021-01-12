Перехід хавбека Шахтаря Віктора Коваленка в Аталанту все ж може відбутися взимку.

Між клубами йдуть переговори щодо січневого трансферу, стверджує Meta-ratings.

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Очікувалося, що Аталанта потерпить до літа і підпише хавбека "гірників" на правах вільного агента. Втім, контакти з Шахтарем відновилися. У разі компромісу Коваленко переїде у Італію вже найближчим часом.

Нагадаємо, Віктор – вихованець академії Шахтаря. У поточному сезоні провів за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 4,5 млн євро.

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