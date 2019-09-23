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Шахтар хотів злити наші дані сєпарам, як у 2014 році, – ультрас "гірників" зробили гучну заяву

07:30 1548 Читать на русском
Шахтар хотів злити наші дані сєпарам, як у 2014 році, – ультрас "гірників" зробили гучну заяву
Ультрас Шахтаря підтримують команду за межами стадіону / Twitter

Ультрас донецького Шахтаря пояснили, чому не були присутні на стадіоні під час виїзного матчу 7 туру УПЛ проти Десни (0:1).

 
Марлос 22’
22’ Марлос

Група активних фанатів Шахтаря була змушена підтримувати свою команду за межами стадіону ім. Юрія Гагаріна під час матчу 7 туру УПЛ проти Десни (0:1). Як пояснили вболівальники, керівництво "гірників" хотіло передати їхні паспортні дані терористичним угрупованням "ДНР".

Десна – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

"Ось так цього разу ми підтримували Шахтар. Чому? Тому що адміністрація клубу вимагає наші паспортні дані.

Навіщо? Для того що б злити наші дані сєпарам. Як злили навесні 2014 року", – написали фанати у своєму Twitter.

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футбольні фанати Десна - Шахтар Шахтар Шахтар ультрас
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