"Те, що могло статися, воно б стало величезною сенсацією для українського трансферного ринку. За моєю інформацією, обговорювалася наступна схема. Шахтар міг віддати Поліссю Єгора Назарину, Марʼяна Шведа та гроші, доплату.

Зараз, увага, питання. За кого? За одного футболіста Полісся. Тобто один футболіст Полісся, який коштує Назарина, Швед плюс певна сума грошей.

Отже, за моєю інформацією, йшла розмова про запрошення у Шахтар Олександра Назаренка, бо він подобається у Шахтарі, подобається Даріо. Я не можу сказати, до якої міри серйозності зайшла ця розмова. Можливо, це була розмова В’ячеслава Шевчука, спортивного директора Полісся, та Дарійо Срни, які, я думаю, чудово товаришують.

Така ідея розглядалася дуже серйозно. І я був неймовірно здивований. Я не можу зрозуміти Назаренка у такому Шахтарі. А відповідь дуже цікава. Олександра Назаренка розглядали у Шахтарі лівим захисником замість Азарова, якого хотіли віддати. Бо Назаренко грав на цій позиції у СК Дніпро-1", – сказав Співаковський у ефірі ТаТоТаке.

Зазначимо, що цього сезону 25-річний Назаренко провів 9 матчів, у яких відзначився двома голами та однією результативною передачею.

