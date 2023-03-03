Захисник Аль-Айна Ерік був близький до переходу в Шахтар, але сторонам не вдалося домовитись щодо ціни переходу.

Шахтар намагався підписати Еріка з Аль-Айна, але клуб з ОАЕ не влаштувала сума, яку "гірники" пропонували за лівого захисника, повідомляє Revista Colorado.

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Донецький клуб пропонував 1,2 млн євро, але Аль-Айну ця сума видалась недостатньою. Цікаво, що 50% прав на Еріка належать Інтернасьйоналу, який продав захисника в ОАЕ ще в 2020 році.

Додамо, що бразильський захисник провів 21 поєдинок за Аль-Айн в поточному сезоні, в яких відзначився 4 голами та 3 асистами.

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