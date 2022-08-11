"Коли Костянтин переходив у Динамо U-19, він мав пропозицію з Шахтаря. Мені зателефонувала його мати, яка хотіла зі мною порадитися. Вона сказала: "Нам пропонує контракт Шахтар. Що робити?"

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Я запитав у неї, чого хоче сам Костянтин, вона відповіла, що він прагне грати в Динамо. Я їй сказав, що він сам відповів на її запитання, бо він – доросла людина, яка сама все вирішить. Думаю, Вівчаренко не шкодує про те, що залишився в Динамо", – заявив Дмитрулін.

Нагадаємо, саме 20-річний лівий оборонець став одним із героїв протистояння зі Штурмом у третьому раунді кваліфікації ЛЧ, зокрема у другому поєдинку відзначився голом.

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