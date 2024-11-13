"Ситуація така: коли я перебував в молодіжці Шахтаря, то півтора року бігав по колу через те, що не хотів перепідписувати новий контракт. Не міг нікуди перейти, бо за мене треба було заплатити великі гроші – 300 або 400 тисяч євро. Та сама історія, коли контракт вже завершено, але треба заплатити за виховання гравця до 23 років ті самі суми. За молодого нікому не відомого гравця такі гроші платити клуби не готові.

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Головний тренер Олімпіка Роман Санжар та всі інші з клубу хотіли мене бачити у себе. Я пів року тренувався вже з Олімпіком, але клуб ніяк не міг з Шахтарем домовитись. Моя вартість – 10-15 тисяч євро, а Шахтар хотів 300-400 тисяч євро. На той час ніхто не хотів судитися з Шахтарем та вийшло так, що ні в Олімпіку, ні кудись в Україну потрапити я вже не міг. От і прийняв варіант у Латвії.

Не підписував новий контракт з "гірниками", бо в мене був один шлях – ФК Маріуполь. І це вирішували без врахування думки самого гравця. Хочеш або ні – маєш їхати, бо так сказав клуб. А я не хотів бути в цій системі, коли тобою керують і замість тебе вирішують, що робити й куди їхати. Коли тобою керують, то важко. Бо тебе можуть запхати до команди, а ти там навіть тренеру не потрібен чи навпаки – скажуть, щоб ти там постійно грав. Різні бувають ситуації", – цитує Русина УкраїнськийФутбол.

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