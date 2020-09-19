Шахтар хоче втримати Тайсона новим контрактом зі збільшенням зарплатні, – ЗМІ
Шахтар не змирився з безкоштовною втратою вінгера Тайсона наступного літа.
Чемпіони України готують для бразильця новий дворічний контракт зі збільшенням зарплатні, повідомляє Sport.ua.
Шахтар уклав новий контракт з Додо
Тайсон справді повідомив керівництво Шахтаря про своє бажання піти, однак відхід вінгера наступного літа на правах вільного агента – ще не остаточне рішення. Головний тренер "гірників" Луїш Каштру сподівається втримати одного зі старожилів, коли команда наближається до зміни поколінь.
Нагадаємо, що свою кар'єру Тайсон розпочинав у Бразилії в Інтері B, звідки перебрався в Інтернасьйонал. Опісля форвард три сезони провів у Металісті, а з 2013 він захищає кольори Шахтаря. У минулому сезоні Тайсон зіграв 38 матчів за "гірників" у всіх турнірах, відзначився 11 голами та 10 асистами.
Зашквар Блохіна, або Лобановського і Перхуна вони не врятували: призовий кросворд від головного редактора