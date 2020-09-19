Чемпіони України готують для бразильця новий дворічний контракт зі збільшенням зарплатні, повідомляє Sport.ua.

Шахтар уклав новий контракт з Додо

Тайсон справді повідомив керівництво Шахтаря про своє бажання піти, однак відхід вінгера наступного літа на правах вільного агента – ще не остаточне рішення. Головний тренер "гірників" Луїш Каштру сподівається втримати одного зі старожилів, коли команда наближається до зміни поколінь.

Нагадаємо, що свою кар'єру Тайсон розпочинав у Бразилії в Інтері B, звідки перебрався в Інтернасьйонал. Опісля форвард три сезони провів у Металісті, а з 2013 він захищає кольори Шахтаря. У минулому сезоні Тайсон зіграв 38 матчів за "гірників" у всіх турнірах, відзначився 11 голами та 10 асистами.

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