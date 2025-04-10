Один з менеджерів донецького клубу має намір запросити 32-річного футболіста до Шахтаря, повідомляє Telegram-канал Інсайди від Пасічника 2.0.

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Зазначається, що Караваєв розглядається як заміна Юхиму Коноплі, який втратив місце в основному складі команди та наразі відновлюється від травми. Варто відзначити, що Олександр Караваєв є вихованцем "гірників", він належав клубу у 2009-2017 рр., проте за першу команду не зіграв жодного матчу. Позиція футболіста щодо можливого повернення до Шахтаря залишається невідомою.

Нагадаємо, Караваєв виступає за Динамо з 2019 року. У нинішньому сезоні він провів 25 матчів за киян, забив 5 голів та віддав 3 асисти. Контракт гравця з чинним клубом розраховано до кінця поточного сезону.

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