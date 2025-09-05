Шахтар запропонував Греміо 15 мільйонів євро за атакувального півзахисника Габріеля Меку, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Шахтар визначився з гравцями, які носитимуть 10-й та 11-й номери – "спадщину" Судакова та Кевіна поділили без бою

За інформацією джерела, це вже друга пропозиція "гірників" щодо 17-річного хавбека за останні декілька днів. Якщо клубам вдасться домовитися, то Мек перейде до табору донеччан лише у квітні 2026 року, коли відсвяткує повноліття.

Цікаво, що раніше предметний інтерес до гравця проявляли Челсі та Інтер, однак переговори не увінчались успіхом.

Нагадаємо, Мек – вихованець Греміо. В головну команду був переведений у січні 2025 року. Його контракт з бразильцями чинний до кінця 2027 року і містить клаусулу у розмірі 50 мільйонів євро.