Солігорський Шахтар поступився Іслочі на стадії 1/2 фіналу Кубка Білорусі за сумою двох матчів та припинив боротьбу за титул.

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У першій дуелі підопічні українського фахівця мінімально здолали команду з Мінська (1:0). Але у матчі-відповіді "гірники" пропустили два голи наприкінці зустрічі. Переможними для Іслочі стали удари Дібанго та Юсова.

Зауважимо, у чемпіонаті Білорусі справи у команди Григорчука йдуть набагато краще. Шахтар розпочав сезон з семи поспіль перемог та випереджає найближчого суперника на 4 пункти. Солігорці, до слова, є чинними тріумфаторами першості.

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