Шахтар готується забрати з Китаю українців

Донецький клуб планує допомогти співвітчизникам, які опинилися в місті Ухані – осередку епідемії коронавірусу.

Керівництво футбольного клубу Шахтар готується відправити клубний літак до Китаю, аби евакуювати українців, які залишаються у Піднебесній. "Гірники" чекають на всі необхідні погодження – процес перебуває під особистим контролем Президента України Володимира Зеленського.

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"Зараз йде підготовка. Хочу вам сказати, що це доволі складний процес збору документів і погоджень. У ньому задіяні різні державні служби, як в Україні, так і в Китаї. Процес йде під особистим контролем президента України Володимира Зеленського. Він докладає максимум зусиль, щоб Анастасія Зінченко і ті українці, що залишилися в Ухані змогли найближчим часом повернутися додому", – повідомив генеральний директор клубу Сергій Палкін у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Очільник Шахтаря також повідомив, що йде тісна співпраця з партнером клубу – компанією SkyUp щодо підготовки борту: "Зможемо вилетіти, як тільки будуть залагоджені всі адміністративні питання і отримані необхідні дозвільні документи".

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