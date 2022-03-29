"Протягом березня цього року нам вдалося вивезти 85 гравців нашої академії до Хорватії. Посприяв у цьому наш директор з футболу Даріо Срна.

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Також нас підтримала УАФ, яка надавала організаційну підтримку, домовлялася про поліційний супровід територією України. Також дякуємо за допомогу Національній поліції та Прикордонній службі.

Вдалося вивезти гравців до хорватського міста Спліт, де вони були поселені. Трьома чергами ми вивозили хлопців. Насамперед це були наші вихованці, які не мають доступу до своїх батьків. У другу чергу вивозили хлопців, які були дуже близько до зони бойових дій. У третю чергу – хлопців, які перебували на Західній Україні.

Найближчим часом ми плануємо у Хорватії проводити товариські матчі. Далі будемо діяти залежно від ситуації в Україні. Безумовно, ми всі віримо у швидку перемогу наших Збройних сил над агресором", – сказав Алексєєв у коментарі "Футбол NEWS".

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